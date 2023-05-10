Европа боится всплеска деятельности неонацистских группировок и террора из-за вернувшихся из Украины наемников

Большое количество французских неонацистов, чьи взгляды осуждались в стране, но активно поощряются на поле боя России и Украины, отправились воевать на стороне ВСУ. Однако после своего возвращения они начинают транслировать свои взгляды и идеологии активнее, чем раньше, но при этом они еще и имеют с собой оружие и патроны. Таким образом угроза неонацистского террора на территории Европы в разы возрастает и пугает ее граждан, заявил Кларенберг на сайте Grayzone.