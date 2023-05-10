Певец Александр Розенбаум проведет тур по казачьим станицам Ростовской области

Музыкант и исполнитель песен Александр Розенбаум сообщил, что с 11 мая планирует начать свой тур с выступлениями в казачьих станицах Ростовской области.
Как сообщают РИА Новости, такой формат представления выбран певцом не случайно, ведь Розенбаум давно уже хочет посетить казачьи дома.
«Я хочу спеть для людей, для людей казачьих станиц Дона. У меня много песен, посвященных казачеству», - заявил музыкант.
Само турне запланировано им уже давно, осталось совсем немного и жители области смогут насладиться песнями музыкального мэтра.
Ранее Розенбаум рассказал о своем самочувствии после госпитализации.