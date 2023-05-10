Мусорный полигон третий раз за год загорелся во Владивостоке

Очередное возгорание на полигоне коммунальных отходов в столице Приморского края произошло в ночь на десятое мая. Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. Об этом пишут «РИА Новости».
Сообщается, что горение объекта «практически» остановлено – участок залит водой. На место происшествия прибыли два спасательных расчета. В течение нескольких суток территория полигона будет пересыпаться грунтом. Причиной возникновения пламени стало поступление на свалку раскаленной золы.
Ранее администрация Еврейской автономной области рассказала о полной ликвидации лесного пожара на территории природного заповедника «Бастак». Отмечается, что запрет на посещение лесов и особый противопожарный режим продолжат действовать.