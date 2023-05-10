Молодую американскую учительницу арестовали за секс с учеником

По версии следствия, 22-летняя учительница Ребекка Арте Блэквелл Тейлор установила неподобающие отношения с несовершеннолетним учеником школы Orange Vista High School. Конкретно, речь идет об акте «орального совокупления». Задержание учительницы состоялось 2 мая, а расследование шло с 27 апреля. В настоящее время дело находится в отделе специальных расследований полицейского департамента. Хотя учительница изначально была помещена под стражу, после внесения залога в 10 тысяч долларов ее выпустили на свободу до следующего заседания.