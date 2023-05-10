Главы МВД РФ и Киргизии подписали соглашения об информационном взаимодействии в охране правопорядка

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел встречу со своим коллегой из Киргизии Уланом Ниязбековым. Об этом сообщает Интернет-портал «МВД МЕДИА».
Министры подписали Соглашение между Правительством РФ и кабмином Киргизской Республики об информационном взаимодействии и обмене информацией по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Документ установит рамки формирования инструментов совместной работы в сфере оперативно-служебной деятельности.
Колокольцев во время встречи выразил надежду на продолжения укрепления сотрудничества между странами с целью обеспечения безопасности. Министр высоко оценил роль многостороннего взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Глава российской полиции отметил и эффективность реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также сообщил о готовности и далее содействовать подготовке кадров, в том числе и по противодействию киберпреступлениям.
Владимир Колокольцев в конце встречи поздравил своего коллегу и всех киргизских сотрудников и ветеранов МВД с Днем Победы и напомнил о необходимости передавать следующим поколениям правду и общие ценности братской дружбы народов.
Ранее сообщалось, что девятого мая в Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали представители высших эшелонов власти Киргизии.