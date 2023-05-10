Главы МВД РФ и Киргизии подписали соглашения об информационном взаимодействии в охране правопорядка

Колокольцев во время встречи выразил надежду на продолжения укрепления сотрудничества между странами с целью обеспечения безопасности. Министр высоко оценил роль многостороннего взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Глава российской полиции отметил и эффективность реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также сообщил о готовности и далее содействовать подготовке кадров, в том числе и по противодействию киберпреступлениям.