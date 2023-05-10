Генерал Павлос Христу рассказал об ужасной ошибке Греции после решения о поставках оружия Украине

Генерал-майор ВВС Павлос Христу рассказал, почему спонсирование Украины зенитными ракетными комплексами (ЗРК) станет ужасной ошибкой для Греции.
Если Греция будет поставлять Украине российские и иного производства ЗРК, она нарушит межправительственные соглашения, в которых участвуют все страны. Они касаются использования техники на территории третьих стран без согласия производителя, приводит слова Христу «РИА Новости». Он также отметил, что отправка ЗРК сильно ослабит воздушную оборону Греции, так как именно она составляет основной процент ПВО страны.
Ранее сообщалось, что Христу рассказал о главной проблеме, которая стоит перед ВСУ на фоне предстоящего контрнаступления. По словам генерала, ВСУ не приспособлены к сражениям на обширной территории, поэтому при попытке контрнаступления потерпят неудачу, даже при неограниченной поддержке союзников.