Генерал Павлос Христу рассказал об ужасной ошибке Греции после решения о поставках оружия Украине

Если Греция будет поставлять Украине российские и иного производства ЗРК, она нарушит межправительственные соглашения, в которых участвуют все страны. Они касаются использования техники на территории третьих стран без согласия производителя, приводит слова Христу «РИА Новости». Он также отметил, что отправка ЗРК сильно ослабит воздушную оборону Греции, так как именно она составляет основной процент ПВО страны.