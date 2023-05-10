В России стало больше врачей службы скорой помощи

Как сообщают РИА Новости, прирост врачей составил 1,4%. На данный момент укомплектованность карет данными специалистами составляет 70,5%, что на 4% больше, чем в прошлом году. Количество фельдшеров уменьшилось на 3,12% что в пересчете на людей, составляет 1425 человек.