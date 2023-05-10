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В России стало больше врачей службы скорой помощи

Общество
В России стало больше врачей службы скорой помощи

Минздрав России предоставил отчет, из которого следует, что количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось, а водителей и фельдшеров стало меньше.

Как сообщают РИА Новости, прирост врачей составил 1,4%. На данный момент укомплектованность карет данными специалистами составляет 70,5%, что на 4% больше, чем в прошлом году. Количество фельдшеров уменьшилось на 3,12% что в пересчете на людей, составляет 1425 человек.

Ранее стало известно, что в Колпино, мальчик-четвероклассник скончался после отказа двух экипажей скорой помощи госпитализировать его. Сотрудники полиции начали проверку в отношении врачей, дабы выяснить все детали произошедшего.
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