В России стало больше врачей службы скорой помощи

Минздрав России предоставил отчет, из которого следует, что количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось, а водителей и фельдшеров стало меньше.
Как сообщают РИА Новости, прирост врачей составил 1,4%. На данный момент укомплектованность карет данными специалистами составляет 70,5%, что на 4% больше, чем в прошлом году. Количество фельдшеров уменьшилось на 3,12% что в пересчете на людей, составляет 1425 человек.
Ранее стало известно, что в Колпино, мальчик-четвероклассник скончался после отказа двух экипажей скорой помощи госпитализировать его. Сотрудники полиции начали проверку в отношении врачей, дабы выяснить все детали произошедшего.