В Госдуме предложили обеспечивать семьи наборами для школы и детского сада

Она отметила, что такие подарки семьи уже получают при рождении ребенка. Буцкая пояснила, что идея заключается в том, чтобы поддержать российских производителей и дарить нашим семьям подарки из их продукции. Это должны быть не деньги, а предметы, которые ребенку потом нужно будет купить, такие, как школьная форма, рюкзак, спортивная форма, ручки, пенал и карандаши. В настоящее время такая поддержка существует в основном для многодетных семей.