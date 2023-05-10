В Госдуме предложили обеспечивать семьи наборами для школы и детского сада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Татьяна Буцкая, рассказала URA.RU, что власти могут помочь семьям с детьми, заказывая у местных производителей специальные наборы.
Она отметила, что такие подарки семьи уже получают при рождении ребенка. Буцкая пояснила, что идея заключается в том, чтобы поддержать российских производителей и дарить нашим семьям подарки из их продукции. Это должны быть не деньги, а предметы, которые ребенку потом нужно будет купить, такие, как школьная форма, рюкзак, спортивная форма, ручки, пенал и карандаши. В настоящее время такая поддержка существует в основном для многодетных семей.
Ранее Буцкая предложила помочь молодым семьям обзавестись жильем. Она считает, что необходимо обеспечивать тех, у кого нет собственной жилплощади семейными общежитиями при вузах, предоставлением аренды на льготных условиях или выделением средств.