Польский депутат Анна Залевская заявила, что Россия выстраивает отношения с Африкой для того, чтобы контролировать ее источники газа.
Россия выстраивает отношения с африканскими странами для того, чтобы наладить с ними экономические отношения и завладеть источниками газа и водорода. Таким образом Россия намерена не допустить сотрудничество стран Запада с Африкой, которая могла бы спонсировать их источниками энергии, говорится в официальном обращении Залевской к Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди призвал войска стран НАТО покинуть территорию его страны, потому что их присутствие расшатывает внутриполитическую ситуацию и является бессмысленным. Это аргументировано тем, что Чисекеди готов доверить безопасность Конго только России и ее войскам.