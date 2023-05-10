Польша обеспокоена намерениями России «похитить» африканский газ у Европы

Россия выстраивает отношения с африканскими странами для того, чтобы наладить с ними экономические отношения и завладеть источниками газа и водорода. Таким образом Россия намерена не допустить сотрудничество стран Запада с Африкой, которая могла бы спонсировать их источниками энергии, говорится в официальном обращении Залевской к Еврокомиссии.