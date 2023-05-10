Российские артиллеристы с внушительной дистанции уничтожили танк ВСУ

Согласно словам бойца Андрея Медведева, такое попадание является настоящей удачей и случалась она при нем всего несколько раз. Он объяснил, что их подразделение оснащено достаточно точными гаубицами калибра 122 миллиметра, а орудийные расчёты действуют индивидуально, не кучкуются.