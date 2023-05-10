Российские артиллеристы с внушительной дистанции уничтожили танк ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили танк ВСУ на донецком направлении с дистанции более 10 километров, используя только один снаряд. Об этом сообщает издание «Царьград».
Согласно словам бойца Андрея Медведева, такое попадание является настоящей удачей и случалась она при нем всего несколько раз. Он объяснил, что их подразделение оснащено достаточно точными гаубицами калибра 122 миллиметра, а орудийные расчёты действуют индивидуально, не кучкуются.
Медведев пояснил, что орудия работают по отдельным целям и что подразделения действуют не в составе дивизионной батареи, а отдельно. Военнослужащие в батарее бойца преимущественно с Урала. Все они окончили Екатеринбургское артиллерийское высшее командное училище, которое уже закрыто.
Ранее СМИ сообщили, что российским системам ПВО удалось сбить БПЛА ВСУ в Курской области. В результате падения дрона была повреждена газовая труба.