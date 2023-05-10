Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские артиллеристы с внушительной дистанции уничтожили танк ВСУ

Политика
Российские артиллеристы с внушительной дистанции уничтожили танк ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили танк ВСУ на донецком направлении с дистанции более 10 километров, используя только один снаряд. Об этом сообщает издание «Царьград».

Согласно словам бойца Андрея Медведева, такое попадание является настоящей удачей и случалась она при нем всего несколько раз. Он объяснил, что их подразделение оснащено достаточно точными гаубицами калибра 122 миллиметра, а орудийные расчёты действуют индивидуально, не кучкуются.

Медведев пояснил, что орудия работают по отдельным целям и что подразделения действуют не в составе дивизионной батареи, а отдельно. Военнослужащие в батарее бойца преимущественно с Урала. Все они окончили Екатеринбургское артиллерийское высшее командное училище, которое уже закрыто.

Ранее СМИ сообщили, что российским системам ПВО удалось сбить БПЛА ВСУ в Курской области. В результате падения дрона была повреждена газовая труба.
вс рф спецоперация вс рф Спецоперация ВС РФ на Украине Специальная операция ВС РФ на Украине операция ВС РФ на Украине оружие вс рф
Военкоры ФАН