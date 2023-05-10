Прибыль российских госкомпаний упала в два раза по сравнению с прошлым годом

Росстат предоставил отчет, согласно которому прибыль государственных компаний упала в два раза и составила 2,136 трлн рублей. Информацию публикует РБК.
Сообщается, что отчет составлялся с учетом «чистой» прибыли, а принимали в нем участие 507 АО. Учитывались лишь корпорации, где РФ владеет минимум 25% акций или госкомпании, которые имеют право на «специальное управление».
Согласно тексту отчета, прибыль нефинансовых предприятий снизилась на 12%. Произошло это из-за ввода санкций против России. Высокий доход смогли получить компании, специализирующиеся на научной работе, логистике и хранении товара, а также «Газпром».
Ранее «Росбанк» сообщил о падении прибыли на 75%.