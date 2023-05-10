Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА в Курской области утром 10 мая

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о поражении украинского беспилотного летательного аппарата российскими силами противовоздушной обороны. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Старовойт рассказал, что обломки летательного аппарата упали на территории деревни Толмачево. Среди ущерба инфраструктуре – повреждения газовой трубы и фасада одного из частных домов. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшие в результате атаки дрона отсутствуют.
Ранее сообщалось, что бывший командир первого отделения разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Артур Пустовойт предстанет перед судом Донецкой Народной Республики. Обвиняемый совершил убийство мирного жителя из автомата Калашникова в Мариуполе.