Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА в Курской области утром 10 мая

Старовойт рассказал, что обломки летательного аппарата упали на территории деревни Толмачево. Среди ущерба инфраструктуре – повреждения газовой трубы и фасада одного из частных домов. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавшие в результате атаки дрона отсутствуют.