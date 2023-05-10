«Свое отпела»: Полковник Коротченко жестко высказался о Пугачевой

Полковник запаса Игорь Коротченко высказал свое мнение о певице Алле Пугачёвой, которая, по его словам, унизила и предала русских. Об этом сообщает издание «Царьград».
Коротченко прокомментировал просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом, а также ее высказывания о российских военных и спецоперации. Он считает, что певица просто пытается получить хайп, и что ее время прошло. Коротченко предложил Пугачевой уехать доживать последние годы в Израиль или Латвию. Полковник считает, что «в России она уже свое отпела». Он также добавил, что лучшим наказанием для нее стало бы забвение.
Ранее журналист Михаил Шахназаров резко высказался о певице Лайме Вайкуле. Он предложил запретить ей проводить концерты на территории России и закрыть въезд.