«Свое отпела»: Полковник Коротченко жестко высказался о Пугачевой

Коротченко прокомментировал просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом, а также ее высказывания о российских военных и спецоперации. Он считает, что певица просто пытается получить хайп, и что ее время прошло. Коротченко предложил Пугачевой уехать доживать последние годы в Израиль или Латвию. Полковник считает, что «в России она уже свое отпела». Он также добавил, что лучшим наказанием для нее стало бы забвение.