ТАСС: Турция, Россия и Украина могут договориться о продлении зерновой сделки

Турция, Россия, Украина и представители ООН обсудят вопрос безопасности работы коридора транспортировки зерна в рамках зерновой сделки. Встреча представителей состоится 10-11 мая в Турции.
Турция взяла на себя инициативу возобновления работы зернового коридора, поэтому вопрос его безопасности станет одним из ключевых на повестке дня во время переговоров Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле, информирует ТАСС. Также не исключено, что стороны смогут договориться о продлении зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле навряд ли смогут прийти к консенсусу в данном вопросе, так как имеющиеся варианты приоритетных для участников аспектов встречи демонстрируют отсутствие согласия друг с другом на нынешнем этапе. Также отмечалось, что шанс на достижение соглашения все-таки есть, хоть он и крайне мал.