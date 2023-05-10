ТАСС: Турция, Россия и Украина могут договориться о продлении зерновой сделки

Ранее сообщалось, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле навряд ли смогут прийти к консенсусу в данном вопросе, так как имеющиеся варианты приоритетных для участников аспектов встречи демонстрируют отсутствие согласия друг с другом на нынешнем этапе. Также отмечалось, что шанс на достижение соглашения все-таки есть, хоть он и крайне мал.