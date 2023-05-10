В Италии мэр польской деревни выпал из окна отеля и разбился

На островах Сардиния в Италии, 44-летний мэр польской деревни Явоже Радослав Гжегож Остакевич выпал из окна отеля и разбился насмерть. Об этом сообщил CNN.
Представители местной полиции сообщают, что смерть Остакевича была не насильственной, а погибший не имел суицидальных наклонностей. Он просто не удержал равновесие на подоконнике и выпал из окна.
Муниципалитет деревни выпустил пресс-релиз, в котором просит всех близких и знакомых мэра почтить его память. Посещение Сардинии проходило в рамках визита польской делегации в Италию.
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