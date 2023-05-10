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Челябинский олигарх добивается банкротства скандально известного ночного клуба

Общество
Челябинский олигарх добивается банкротства скандально известного ночного клуба

Согласно материалам судебного дела, представители семьи олигархов Вайнштейнов пытаются добиться банкротства фирмы, которая являлась владельцем скандального ночного клуба в Челябинске. Об этом сообщает издание URA.RU.

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ИП Катерины Вайнштейн о признании ООО «Перспектива» банкротом, а судебное заседание назнаил на 1 июня 2023 года. Согласно материалам дела, Вайнштейн требует выплаты почти четырех миллионов рублей за долги по арендной плате за помещение.

В 2020 году компания стала известна благодаря организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей во время ковидных запретов. В разгар веселья в только что открывшийся ночной клуб Gatsby в помещение ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.

Ранее СМИ сообщили, что в столовой одной из школ города Ершова был обнаружен мини-бар с алкоголем. Кроме того, из школьных обедов куда-то исчезли 15 килограммов курицы.
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