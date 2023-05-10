Челябинский олигарх добивается банкротства скандально известного ночного клуба

В 2020 году компания стала известна благодаря организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей во время ковидных запретов. В разгар веселья в только что открывшийся ночной клуб Gatsby в помещение ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.