Челябинский олигарх добивается банкротства скандально известного ночного клуба

Согласно материалам судебного дела, представители семьи олигархов Вайнштейнов пытаются добиться банкротства фирмы, которая являлась владельцем скандального ночного клуба в Челябинске. Об этом сообщает издание URA.RU.
Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ИП Катерины Вайнштейн о признании ООО «Перспектива» банкротом, а судебное заседание назнаил на 1 июня 2023 года. Согласно материалам дела, Вайнштейн требует выплаты почти четырех миллионов рублей за долги по арендной плате за помещение.
В 2020 году компания стала известна благодаря организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей во время ковидных запретов. В разгар веселья в только что открывшийся ночной клуб Gatsby в помещение ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.
Ранее СМИ сообщили, что в столовой одной из школ города Ершова был обнаружен мини-бар с алкоголем. Кроме того, из школьных обедов куда-то исчезли 15 килограммов курицы.