Американская полиция поймала маньяка спустя 31 год после убийства

Сотрудники полиции в США поймали маньяка спустя 31 год после совершенного им убийства. Об этом рассказал сайт РЕН-ТВ.
Сообщается, что дело об убийстве 15-летней девочки-подростка собственным бюстгальтером так и осталось бы нераскрытым, если бы спустя 31 год им за него не взялись бы детективы, занимающиеся расследованием «глухарей».
Было выяснено, что под ногтями жертвы остались биологические следы убийцы. Преступником оказался ныне 58-летний мужчина из города Шоусвилл, штат Вирджиния. Ранее он уже был судим за сексуальные преступления. Полиция арестовала преступника и перевезла в Нью-Йорк. Ему грозит до 25 лет заключения в тюрьме.
Ранее стало известно, что вдова, написавшая книгу про скорбь после смерти мужа, его же и отравила.