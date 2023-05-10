Американская полиция поймала маньяка спустя 31 год после убийства

Было выяснено, что под ногтями жертвы остались биологические следы убийцы. Преступником оказался ныне 58-летний мужчина из города Шоусвилл, штат Вирджиния. Ранее он уже был судим за сексуальные преступления. Полиция арестовала преступника и перевезла в Нью-Йорк. Ему грозит до 25 лет заключения в тюрьме.