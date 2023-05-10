Единственной страной мира с дефляцией по итогам 2022 года стало королевство Бахрейн

Ранее данные отчета Минздрава показали отсутствие влияния санкций на льготное обеспечение российских пациентов лекарствами. В то же время на российском рынке стремительно растет количество отечественных препаратов – в 2022 году из 950 зарегистрированных наименований 796 были созданы в России.