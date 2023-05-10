Единственной страной мира с дефляцией по итогам 2022 года стало королевство Бахрейн

Ближневосточное королевство стало единственным государством в мире с дефляцией по годовому показателю. Отрицательная инфляция в Бахрейне составила 0,1%. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Сообщается, что рост инфляции показал замедление в 102 странах в начале весны. Самое значительное снижение этого показателя наблюдалось в Южном Судане, Гане, России. Беларуси, Зимбабве и Турции. В 34 государствах инфляция наоборот увеличилась – самый стремительный рост произошел в Ливане (на 74,2%).
Ранее данные отчета Минздрава показали отсутствие влияния санкций на льготное обеспечение российских пациентов лекарствами. В то же время на российском рынке стремительно растет количество отечественных препаратов – в 2022 году из 950 зарегистрированных наименований 796 были созданы в России.