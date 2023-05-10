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Эксперты рассказали о союзе искусственного интеллекта и мошенников в обмане людей

Общество
Эксперты рассказали о союзе искусственного интеллекта и мошенников в обмане людей

Эксперт Павел Коростелев рассказал о том, как мошенники научились использовать искусственный интеллект для того, чтобы обманывать людей.

Одним из основных препятствий у мошенников на пути к обману доверчивых людей была грамотность, отсутствие которой выдавало злоумышленников в Сети по некорректным сообщениям.

Однако это было до тех пор, пока обманщики не научились использовать чат-ботов для создания грамотных и правильно составленных сообщений. Таким образом мошенники могут заставить перейти по ссылке в письме и заразить его устройство вирусом, информирует «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что специалист Александр Вураско рассказал о способе обмана людей мошенниками, которые представляются беженцами из Донбасса. Он заявил, что злоумышленники пишут людям, говорят, что они мигранты из ДНР и просят помочь деньгами. В качестве доказательств они могут даже предоставить фальшивые документы.
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