Сексолог Татьяна Короткова рассказала о причинах мужских измен

Она отметила, что длительные браки и появление детей могут привести к тому, что интимные отношения перестают быть такими же, как на ранних этапах, кроме того копятся взаимные претензии и обиды. По словам Коротковой, мужчины ищут новые ощущения на стороне, так как им не хватает прежнего внимания и общения в браке. Они стремятся возместить эту нехватку, и для этого могут начать искать женщину, которая заинтересуется ими.