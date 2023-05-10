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Минздрав: Санкции не оказали влияния на льготное обеспечение лекарствами российских пациентов

Общество
Минздрав: Санкции не оказали влияния на льготное обеспечение лекарствами российских пациентов

Данные отчета Министерства здравоохранения России свидетельствуют об отсутствии негативного влияния санкций на льготное обеспечение граждан страны лекарствами. К тому же, в настоящее время продолжается инновационное развитие рынка фармацевтики.

В Российской Федерации растет доля клинических исследований отечественных препаратов. За 2022 год в России было зарегистрировано 950 лекарств, из которых 796 наименований составила фармацевтика российского производства, – пишет информационное агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что американские военные в скором времени приступят к испытанию замедляющего старение препарата. Предполагается, что такое лекарство позволит улучшить характеристики военнослужащих Вооруженных сил США. Доклинические исследования препарата уже завершены.
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