Американские ученые рассказали, что видит человек после смерти

Ученые из Мичиганского университета рассказали о том, что видит человек после смерти. Информацией поделился сайт 5-TV.
Так, сообщается, что перед смертью, у человека начинает активнее работать мозг. Сделав электроэнцефалограммы у четырех умирающих людей, ученые выяснили, что у двух погибших произошел резкий скачок гамма-волн. Сильная активность была также зафиксирована в отделах мозга, отвечающих за воображение и сновидения.
Ученые сделали выводы и сообщили, что перед смертью мозг человека работает так, как будто он и спит и бодрствует одновременно. Видения с ярким светом и тоннелем могут быть вызваны именно этим.
Ранее китайские ученые объединили мозг обезьяны с компьютером без вскрытия черепной коробки.