Американская военная техника горит на Запорожье

По словам Гордеева, в районе населенного пункта Приморское российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил бронетранспортёр M113 Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что в районе населенного пункта Новоселка российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ, а в районе Зеленого Поля российской артиллерией было разбито - скопление боевиков Вооруженных сил Украины. Воздушная разведка выявила все эти цели.