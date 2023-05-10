Американская военная техника горит на Запорожье

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на запорожском направлении удалось подбить американскую бронетехнику. Об этом рассказало издание URA.RU.
По словам Гордеева, в районе населенного пункта Приморское российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил бронетранспортёр M113 Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что в районе населенного пункта Новоселка российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ, а в районе Зеленого Поля российской артиллерией было разбито - скопление боевиков Вооруженных сил Украины. Воздушная разведка выявила все эти цели.
Ранее СМИ сообщили, что российским войскам удалось сорвать три ротации украинских войск. Кроме того, с помощью РСЗО «Град» удалось уничтожить артиллерийскую установку 2С-3 «Акация» в районе урочища Волчий.