Спасатели вытащили тонущую в нефтяной луже собаку на территории Биробиджана

Собака была обнаружена по тихому скулежу – на момент начала спасательной операции она практически утонула. Спасатели добрались до животного, прокладывая себе путь разбросанными по территории бывшего местного предприятия досками. Мероприятия по спасению проводились около часа. По итогам измученное животное признал своим один из жителей Индустриальной улицы города.