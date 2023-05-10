Спасатели вытащили тонущую в нефтяной луже собаку на территории Биробиджана

Главное управление МЧС по Еврейской автономной области сообщило о спасении тонувшей в мазуте собаки в Биробиджане. Животное более суток просидело в вязкой нефтяной луже.
Собака была обнаружена по тихому скулежу – на момент начала спасательной операции она практически утонула. Спасатели добрались до животного, прокладывая себе путь разбросанными по территории бывшего местного предприятия досками. Мероприятия по спасению проводились около часа. По итогам измученное животное признал своим один из жителей Индустриальной улицы города.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС водрузили Знамя Победы на горе Эльбрус. Таким образом спасатели отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. Работники ведомства покорили высоту, несмотря на снегопад, сильный ветер и туман.