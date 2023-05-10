Американский спецназ начал учения у российских границ

По данным СМИ маневры будут проходить в течение 11 дней в Южной Финляндии, граничащей с Санкт-Петербургом по морю. Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа, а также с различными органами власти и международными партнерами.