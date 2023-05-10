Американский спецназ начал учения у российских границ

Участие в учениях «Южный грифон-23», примут спецназ США и солдаты из различных стран Европы. Об этом сообщает URA.RU.
По данным СМИ маневры будут проходить в течение 11 дней в Южной Финляндии, граничащей с Санкт-Петербургом по морю. Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа, а также с различными органами власти и международными партнерами.
В рамках учений будут задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника. Учения продлятся до 21 мая, а помимо армии Финляндии, в них примут участие спецназ США и солдаты из различных стран Европы. Основная цель - отработать действия различных оборонных ведомств Финляндии.
Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии могут разместить американские базы. Слухи об этом появились после прошедших в Катаянокке переговоров.