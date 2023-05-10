Эксперт Александр Никишин рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ

Ранее сообщалось, что союзники Украины продолжают оказывать давление на Киев в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ. Это связано с тем, что Запад хочет видеть от контрнаступления конкретных результатов, которые Киев не может гарантировать. В связи с этим, в случае неудачного наступления, союзникам Украины придется поменять свои планы в пользу мирных переговоров с Россией.