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Эксперт Александр Никишин рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ

Армия
Эксперт Александр Никишин рассказал о причинах неудачи контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Александр Никишин назвал причины, по которым ВСУ будет проблематично провести свое контрнаступление.

Одним из наиболее вероятных вариантов контрнаступления ВСУ является атака по нескольким направлениям сразу. Это связано с тем, что нанести один массированный удар по российским флангам ВСУ не удастся. Однако и вариант с наступлением по нескольким позициям не увенчается успехом из-за дефицита боеприпасов и невозможности своевременно доставлять технику на необходимые точки поля боя, информирует URA.RU.

Ранее сообщалось, что союзники Украины продолжают оказывать давление на Киев в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ. Это связано с тем, что Запад хочет видеть от контрнаступления конкретных результатов, которые Киев не может гарантировать. В связи с этим, в случае неудачного наступления, союзникам Украины придется поменять свои планы в пользу мирных переговоров с Россией.
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