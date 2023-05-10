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Байден может не посетить саммит G7 из-за финансовых проблем в стране

Политика
Байден может не посетить саммит G7 из-за финансовых проблем в стране

Президент США Джо Байден заявил, что допускает возможность того, что не сможет посетить саммит G7 в Японии из-за финансовых проблем в стране. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Так, лидер государства может не посетить встречу, запланированную с 19 по 21 мая, из-за проблемы, возникшей с государственным долгом страны. Финансовые трудности Байден назвал наиболее важными вещами, которые стоят на повестке дня.

По словам президента США, он хочет отправиться в Японию на саммит и считает, что его отсутствие хоть и возможно, но крайне маловероятно.

Ранее стало известно, что трехсторонний саммит G7 пройдет в японской Хиросиме.
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