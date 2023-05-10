Байден может не посетить саммит G7 из-за финансовых проблем в стране

Президент США Джо Байден заявил, что допускает возможность того, что не сможет посетить саммит G7 в Японии из-за финансовых проблем в стране. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
Так, лидер государства может не посетить встречу, запланированную с 19 по 21 мая, из-за проблемы, возникшей с государственным долгом страны. Финансовые трудности Байден назвал наиболее важными вещами, которые стоят на повестке дня.
По словам президента США, он хочет отправиться в Японию на саммит и считает, что его отсутствие хоть и возможно, но крайне маловероятно.
Ранее стало известно, что трехсторонний саммит G7 пройдет в японской Хиросиме.