Телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников депрессивными размышлениями

Российская телеведущая Лера Кудрявцева вызвала панику у своих подписчиков в социальных сетях, опубликовав черно-белую фотографию и подписав пост словами о не самом лучшем периоде в ее жизни, который проходит именно сейчас. Об этом пишет 5-tv.ru.
Кудрявцева рассказала, что в настоящее время ей часто хочется побыть в одиночестве, замкнуться и не давать никому мешать ей размышлять о жизни. Телеведущая сама не знает, как можно объяснить свое состояние. Впоследствии она опубликовала ряд видеороликов с депрессивными мелодиями, при этом Кудрявцева на них запечатлена смотрящей вдаль. Единственным способом хоть как-то поднять настроение для телеведущей стало рисование. Поклонники успокоили ее и посоветовали отвлечься от суеты и информационного шума.
Ранее сообщалось, что актриса Мария Болонкина и ее муж Филипп не уследили за дочерью и допустили ее падение почти с двухметровой высоты. Осмотр в медицинском учреждении показал, что со здоровьем девочки все в порядке.