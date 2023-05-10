Телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников депрессивными размышлениями

Кудрявцева рассказала, что в настоящее время ей часто хочется побыть в одиночестве, замкнуться и не давать никому мешать ей размышлять о жизни. Телеведущая сама не знает, как можно объяснить свое состояние. Впоследствии она опубликовала ряд видеороликов с депрессивными мелодиями, при этом Кудрявцева на них запечатлена смотрящей вдаль. Единственным способом хоть как-то поднять настроение для телеведущей стало рисование. Поклонники успокоили ее и посоветовали отвлечься от суеты и информационного шума.