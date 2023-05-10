«Рупор фашизма»: В Сети высмеяли Белый дом после заявлений о победе США над фашизмом во Второй мировой войне

Многие пользователи Twitter* сошлись во мнении, что Жан-Пьер прогуливала уроки истории в школе, так как сказать подобную чушь можно только не имея элементарных познаний в основах истории 20-го века и его величайшей трагедии. Также некоторые комментаторы заявили, что говорить о победе над фашизмом со стороны США, как минимум, лицемерно, учитывая, что именно пресс-служба Белого дома является сейчас «рупором фашизма».