«Рупор фашизма»: В Сети высмеяли Белый дом после заявлений о победе США над фашизмом во Второй мировой войне

После слов пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США победили фашизм во Второй мировой войне, на нее обрушился шквал негатива в Сети.
Многие пользователи Twitter* сошлись во мнении, что Жан-Пьер прогуливала уроки истории в школе, так как сказать подобную чушь можно только не имея элементарных познаний в основах истории 20-го века и его величайшей трагедии. Также некоторые комментаторы заявили, что говорить о победе над фашизмом со стороны США, как минимум, лицемерно, учитывая, что именно пресс-служба Белого дома является сейчас «рупором фашизма».
Ранее сообщалось, что во время мероприятия в честь Дня Победы в Белом доме Жан-Пьер заявила о победе США над фашизмом во время Второй мировой войны. Она также упомянула союзников Вашингтона, но ни слова не сказала про СССР.
*Заблокирован на территории РФ