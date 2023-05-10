Специалисты гидрометцентра в Петербурге: уровень загрязнения воздуха повышен

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провело исследование воздуха Санкт-Петербурга и выяснило, что в 3-х административных районах воздух имеет повышенный уровень загрязнения. Об этом сообщил сайт РБК.
Наиболее грязным был назван Красносельский район с превышением допустимой нормы на 1,3%. Василеостровский и Московский же районы держат отметку в 1% превышения нормы чистоты воздуха.
Ведомство отмечает, что больше всего в питерском воздухе было обнаружено взвешенных веществ (пыль, дым сажа), которые могут навредить органам дыхания и вызывать повреждения клеток организма человека.
Ранее ученые назвали районы с самым чистым воздухом в Петербурге.