СМИ: Европейцам придется экономить из-за Украины

Комиссар ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бертон заявил, что союз планирует производить не менее миллиона снарядов для Украины, но финансировать только половину этой меры, а остальную часть должны оплатить члены Евросоюза. Бертон также выразил намерение собрать не менее одного миллиарда евро для поддержки законопроекта о расширении производства боеприпасов для Киева. Экономисты указали, что такой шаг возможен, но большинству граждан Восточной Европы, возможно, придется ограничить свое питание.