Жителям стран Евросоюза, придется ограничить свое питание из-за увеличения производства боеприпасов для Украины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на иранскую прессу.
Комиссар ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бертон заявил, что союз планирует производить не менее миллиона снарядов для Украины, но финансировать только половину этой меры, а остальную часть должны оплатить члены Евросоюза. Бертон также выразил намерение собрать не менее одного миллиарда евро для поддержки законопроекта о расширении производства боеприпасов для Киева. Экономисты указали, что такой шаг возможен, но большинству граждан Восточной Европы, возможно, придется ограничить свое питание.
Ранее евродепутат Марсель де Граф призвал отказаться от финансирования Украины. Он считает, что антироссийсские санкции уничтожают ситуацию в экономике ЕС.