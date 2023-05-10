Телеведущую Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках на улицах Швейцарии

Российская певица Ольга Бузова была замечена на публике с маленьким ребенком на руках во время отдыха в Швейцарии. Об этом пишет 5-tv.ru.
Пользователи социальных сетей в настоящее время гадают, чей это может быть ребенок, но в то же время сильно сомневаются, что это малыш Бузовой, хотя телеведущая признавалась в намерении стать матерью.
Сама же певица подписала публикацию словами, что может предоставить «услуги няни». Споры в комментариях она пока не комментировала, однако в сети ходят слухи, что теледива возобновила отношения с бизнесменом Тимофеем Майоровым.
Ранее российская артистка Анастасия Волочкова рассказала о настоящей причине поездки на Мальдивские острова. Балерина сообщила подписчикам, что отправилась на другой континент с целью «нормально поспать».