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Несколько ротаций ВСУ сорваны российскими войсками за прошедшие сутки

Политика
Несколько ротаций ВСУ сорваны российскими войсками за прошедшие сутки

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка. Об этом сообщает издание «Известия».

Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, артиллерией была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С-3 «Акация» в районе урочища Волчий с помощью реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны в полосе обороны 1-й танковой армии, сообщил Зыбинский.

Ранее СМИ сообщили, что несмотря на плотный огонь артиллерии противника российский спецназ смог уничтожить группу солдат ВСУ. По имеющимся данным было убито восемь человек.
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