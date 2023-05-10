Несколько ротаций ВСУ сорваны российскими войсками за прошедшие сутки

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка. Об этом сообщает издание «Известия».
Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, артиллерией была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С-3 «Акация» в районе урочища Волчий с помощью реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, на купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад теробороны в полосе обороны 1-й танковой армии, сообщил Зыбинский.
Ранее СМИ сообщили, что несмотря на плотный огонь артиллерии противника российский спецназ смог уничтожить группу солдат ВСУ. По имеющимся данным было убито восемь человек.