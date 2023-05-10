Госдеп США заявил о контроле за российскими СМИ с помощью искусственного интеллекта

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о создании программы для выявления российской дезинформации касательно событий на Украине.
В США был создан агрегатор, который анализирует информацию из российских источников и проверяет их на принадлежность к фальсификации и лжи. Таким образом Госдеп контролирует распространение фейков из российских СМИ касательно вооруженного конфликта между Россией и Украиной, рассказал Блинкен во время своего выступления.
Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли заявил о главном преимуществе на поле боя в ближайшем будущем. По его словам, гарантированную победу в войнах будет получать та страна, которая научится использовать искусственный интеллект в военных целях. Таким образом преимущество будет на ее стороне, благодаря скорости принимаемых решений.