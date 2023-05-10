Госдеп США заявил о контроле за российскими СМИ с помощью искусственного интеллекта

В США был создан агрегатор, который анализирует информацию из российских источников и проверяет их на принадлежность к фальсификации и лжи. Таким образом Госдеп контролирует распространение фейков из российских СМИ касательно вооруженного конфликта между Россией и Украиной, рассказал Блинкен во время своего выступления.