Российский сенатор Алексей Пушков заявил о проигрыше Вашингтона в борьбе за Сирию

Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что США проиграли России битву за Сирию. Об этом сообщил сайт IZ.RU.
Так, по словам сенатора, мнение Вашингтона в вопросе возвращения Сирию в Лигу арабских государств можно не учитывать, ведь «схватку» США уже проиграли.
«Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности», - сообщил Пушков в своих соцсетях.
Также, сенатором было отдельно подчеркнуто, что возвращение страны в ЛАГ продемонстрирует несогласие Сирии с мнением о неизбежной отставке Башара Асада.
Ранее глава ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Сирии в ЛАГ может прекратить войну.