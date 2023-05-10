Российский спецназ под плотным огнем украинской артиллерии уничтожил группу солдат ВСУ

Российские военные использовали для нанесения удара АГС-17, а корректировка цели осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата. Вражеская группа в составе «7-8 человек» находилась в окопах на расстоянии 850-900 метров. Боец также отметил активизацию действий противников – Вооруженные силы Украины начали использовать в атаках сразу несколько орудий, включая минометы и танки.