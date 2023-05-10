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Российский спецназ под плотным огнем украинской артиллерии уничтожил группу солдат ВСУ

Армия
Российский спецназ под плотным огнем украинской артиллерии уничтожил группу солдат ВСУ

Боец с позывным «Даг» рассказал, что солдаты Южной группировки войск, действуя под плотным огнем артиллерии ВСУ, уничтожили до восьми противников, находившихся в окопах на авдеевском направлении. Об этом пишет «РИА Новости».

Российские военные использовали для нанесения удара АГС-17, а корректировка цели осуществлялась с использованием беспилотного летательного аппарата. Вражеская группа в составе «7-8 человек» находилась в окопах на расстоянии 850-900 метров. Боец также отметил активизацию действий противников – Вооруженные силы Украины начали использовать в атаках сразу несколько орудий, включая минометы и танки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы передать киевскому режиму систему противовоздушной обороны «Железный купол» по первому запросу. Одна такая установка уже подготовлена к отправке.
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