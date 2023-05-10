Российская артиллерия и ПВО совместно ударили по ВСУ

Центральный военный округ (ЦВО) объединил артиллерийские подразделения и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) для совместного выполнения задач. Об этом сообщает издание «Известия».
По данным Минобороны РФ, совместная работа привела к уничтожению более 15 целей различного типа, включая замаскированные оборонительные сооружения и живую силу противника.
С закрытых огневых позиций велась стрельба из 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Д-20 под прикрытием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Командир орудия Д-20, известный по позывному «Мамай», отметил, что работа велась преимущественно в ночное время, а реагировать на внеплановые цели приходилось максимально оперативно.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о новой тактике ВС РФ. Теперь российские войска наносят удары по складам и резервам ВСУ.