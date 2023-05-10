Российская артиллерия и ПВО совместно ударили по ВСУ

С закрытых огневых позиций велась стрельба из 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Д-20 под прикрытием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Командир орудия Д-20, известный по позывному «Мамай», отметил, что работа велась преимущественно в ночное время, а реагировать на внеплановые цели приходилось максимально оперативно.