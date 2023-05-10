Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская артиллерия и ПВО совместно ударили по ВСУ

Политика
Российская артиллерия и ПВО совместно ударили по ВСУ

Центральный военный округ (ЦВО) объединил артиллерийские подразделения и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) для совместного выполнения задач. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным Минобороны РФ, совместная работа привела к уничтожению более 15 целей различного типа, включая замаскированные оборонительные сооружения и живую силу противника.

С закрытых огневых позиций велась стрельба из 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Д-20 под прикрытием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Командир орудия Д-20, известный по позывному «Мамай», отметил, что работа велась преимущественно в ночное время, а реагировать на внеплановые цели приходилось максимально оперативно.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о новой тактике ВС РФ. Теперь российские войска наносят удары по складам и резервам ВСУ.
россия Украина спецоперация россии на украине украинский кризис спецоперация на Украине украинская пропаганда специальная военная операция на Украине украинская политика вс рф спецоперация вс рф Специальная операция ВС РФ на Украине операция ВС РФ на Украине
Военкоры ФАН