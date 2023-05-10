Дипломат Анатолий Антонов: Запад нагло обвиняет СССР в начале Второй Мировой войны

На данный момент отчетливо видно, что чем больше проходит времени с окончания войны, тем «наглее» становятся страны Запада в контексте попыток переписывания истории под себя. Они пытаются обвинить Россию в том, что СССР начали этот конфликт, и таким образом обесценить подвиг Советского союза в победе над фашизмом. Это делается для того, чтобы разобщить народ стран бывшего СССР, заявил Антонов во время фуршета на праздновании Дня Победы.