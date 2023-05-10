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Дипломат Анатолий Антонов: Запад нагло обвиняет СССР в начале Второй Мировой войны

Политика
Дипломат Анатолий Антонов: Запад нагло обвиняет СССР в начале Второй Мировой войны

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках стран Запада переложить ответственность за развязывание Второй Мировой войны на СССР.

На данный момент отчетливо видно, что чем больше проходит времени с окончания войны, тем «наглее» становятся страны Запада в контексте попыток переписывания истории под себя. Они пытаются обвинить Россию в том, что СССР начали этот конфликт, и таким образом обесценить подвиг Советского союза в победе над фашизмом. Это делается для того, чтобы разобщить народ стран бывшего СССР, заявил Антонов во время фуршета на праздновании Дня Победы.

Ранее сообщалось, что Антонов заявил о надежде на дальнейшие благоприятные взаимоотношения России и США после того, как Вашингтон откажется от своей антироссийской политики. Он добавил, что это произойдет, когда Белый дом осознает бессмысленность вражды с Москвой.
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