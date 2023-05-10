Пожар на территории лесного заповедника «Бастак» на территории ЕАО полностью ликвидирован

Правительство Еврейской автономной области сообщило о ликвидации лесного пожара на территории природного заповедника «Бастак». Площадь распространения пламени составляла 22 тысячи гектаров.
Борьба с пожаром началась еще первого мая. К противодействию дальнейшему распространению огня было привлечено 130 человек из состава сотрудников заповедника, хабаровской лесоохраны, лесопожарных служб ЕАО и сил федерального резерва. Все ранее действовавшие лесные пожары на территории региона также были ликвидированы.
Отмечается, что особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов продолжат действовать. Летом специалисты приступят к восстановлению лесного фонда. В рамках всероссийской акции «Сад памяти» каждый желающий может посадить дерево в память о своих предках-ветеранах ВОВ.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах на территории в несколько миллионов гектаров в Канаде. Власти и спасательные службы страны осуществляют эвакуацию населения с опасных территорий.