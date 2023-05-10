Пожар на территории лесного заповедника «Бастак» на территории ЕАО полностью ликвидирован

Борьба с пожаром началась еще первого мая. К противодействию дальнейшему распространению огня было привлечено 130 человек из состава сотрудников заповедника, хабаровской лесоохраны, лесопожарных служб ЕАО и сил федерального резерва. Все ранее действовавшие лесные пожары на территории региона также были ликвидированы.