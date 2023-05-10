Развенчан наверное самый популярный миф о похудении

Фраза «потею - значит худею» не соответствует действительности, поскольку количество пота не влияет на потерю массы тела. Об этом сообщает издание «Царьград».
Для снижения веса и сжигания жира, необходимо ускорить обмен веществ путем правильного поддержания частоты пульса. Главная цель спортивных тренировок заключается в ускорении обмена веществ, чтобы быстрее сбросить вес. Оптимальная частота пульса для сжигания жиров составляет 65-75% от максимальной, что для большинства людей означает поддерживать пульс на уровне 140-145 ударов в минуту.
Самое эффективное упражнение для похудения - это бег, поскольку он ускоряет пульс до 145-150 ударов в минуту. Однако точное значение оптимальной частоты пульса зависит от индивидуальных показателей здоровья. Чтобы избежать перегрузки во время тренировки, необходимо следить за своим состоянием и придерживаться общего правила - быть способным общаться во время упражнений.
Ранее диетологи рассказали об универсальных секретах похудения. Прежде всего необходимо отказаться от лишних перекусов.