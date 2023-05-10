Развенчан наверное самый популярный миф о похудении

Самое эффективное упражнение для похудения - это бег, поскольку он ускоряет пульс до 145-150 ударов в минуту. Однако точное значение оптимальной частоты пульса зависит от индивидуальных показателей здоровья. Чтобы избежать перегрузки во время тренировки, необходимо следить за своим состоянием и придерживаться общего правила - быть способным общаться во время упражнений.