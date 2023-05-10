Неудовлетворенность и сексуальные фантазии: Эксперты рассказали, где находится грань приличия

Одним из столпов гармоничных отношений являются сексуальные фантазии. Однако не все готовы раскрывать свои желания с партнером из-за страха. В таком случае стоит помнить, что есть грань между фантазиями и реальностью, которую необходимо видеть. Это означает, что реализовывать какие-либо желания стоит только в том случае, если оба партнера готовы на это и разделяют подобные развлечения. Таким образом приемлемые и неприемлемые фантазии регулируются только двумя партнерами, которые сами устанавливают грань приличия в своих желаниях.