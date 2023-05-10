Визовые центры России показали значительный рост прибыли

Несмотря на сокращение вылетов за границу и ограничение в посещении некоторых стран в 2022 году, визовые центры в России демонстрировали рост показателей прибыли.
Как сообщают аналитики из издания РБК, по сравнению с 2021 годом, выручка 2022 года выросла на 230 млн рублей. На повышение продаж очень повлияла окончившаяся эпидемия коронавируса и открытие множества границ.
Сообщается, что даже без учета Европейских стран, запретивших посещать свою территорию россиянам по туристическим визам, рост выручки обнадеживает туроператоров.
Ранее путешественница из России назвала главные минусы отдыха в Абхазии.