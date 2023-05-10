Генсек НАТО Столтеберг: ЕС не сможет защитить себя самостоятельно

Он отметил, что НАТО приветствует усилия ЕС в области укрепления обороны, но подчеркнул необходимость избегать дублирования усилий и усиления конкуренции. По словам генсека, 80% расходов на оборону Североатлантического альянса исходит от союзников, которые не входят в ЕС. Столтенберг также подчеркнул, что любые попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой разделят не только военный блок, но и саму Европу.