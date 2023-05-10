Генсек НАТО Столтеберг: ЕС не сможет защитить себя самостоятельно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может обеспечить безопасность Европы без альянса. Об этом сообщает издание «Газета.ру».
Он отметил, что НАТО приветствует усилия ЕС в области укрепления обороны, но подчеркнул необходимость избегать дублирования усилий и усиления конкуренции. По словам генсека, 80% расходов на оборону Североатлантического альянса исходит от союзников, которые не входят в ЕС. Столтенберг также подчеркнул, что любые попытки ослабить связь между Северной Америкой и Европой разделят не только военный блок, но и саму Европу.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно отказаться от принятия стран Азии в альянс. Он отметил, что расширение в азиатском регионе не входит в планы организации.