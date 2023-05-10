Певица Алена Свиридова рассказала про итальянских русофобов

По итогу помог певице ее сын Василий, проживающий в Канаде. Он снял ей номер в том самом «русофобском» доме. Свиридову ничем было не остановить, и она решила насладиться своим отдыхом целиком и со всеми удобствами, не обращая внимания на нацизм местных.