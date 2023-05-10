Певица Алена Свиридова рассказала про итальянских русофобов

Певица и композитор Алена Свиридова рассказала о том, как встретилась с русофобией в Риме.
Как сообщает сайт 5-TV, звезду начали отвергать еще на моменте съема жилья, ведь половина арендодателей отказывается подписывать договора с русскими.
«Русским и белорусам сервис показал фигу», - констатировала в соцсетях автор песни «Розовый фламинго».
По итогу помог певице ее сын Василий, проживающий в Канаде. Он снял ей номер в том самом «русофобском» доме. Свиридову ничем было не остановить, и она решила насладиться своим отдыхом целиком и со всеми удобствами, не обращая внимания на нацизм местных.
Ранее стало известно, что украинская певица Тина Кароль удалила свой клип из Интернета из-за участия в нем русских.