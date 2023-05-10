Утверждение Столтенберга: НАТО не собирается участвовать в конфликте на Тайване

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс не будет вовлечен в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Он подчеркнул, что НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, и не станет глобальным объединением с членами из Азии. Столтенберг также отметил, что гарантия коллективной безопасности распространяется только на территорию государств военного блока.
Однако Столтенберг подчеркнул, что возможный конфликт на Тайване будет иметь глубокие последствия для всего Запада. Он указал на значительную зависимость мировой торговли от Тайваня: около 50% контейнерных грузов проходят через Тайваньский пролив, а значительная часть полупроводников производится на острове. Следовательно, экономические и торговые последствия конфликта будут огромными и повлияют на многие страны.
Ранее СМИ сообщили, что Тайвань закупит большое количество оружия у США. В частности, речь идет о тактических корабельных ракетах Harpoon.