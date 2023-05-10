Утверждение Столтенберга: НАТО не собирается участвовать в конфликте на Тайване

Однако Столтенберг подчеркнул, что возможный конфликт на Тайване будет иметь глубокие последствия для всего Запада. Он указал на значительную зависимость мировой торговли от Тайваня: около 50% контейнерных грузов проходят через Тайваньский пролив, а значительная часть полупроводников производится на острове. Следовательно, экономические и торговые последствия конфликта будут огромными и повлияют на многие страны.