МИД Венесуэлы призвал отмечать День Победы во всем мире в знак борьбы с современным европейским фашизмом

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за победу СССР во Второй Мировой войне и победу над фашизмом.
США и страны Запада неоднократно пытались обесценить подвиг советских граждан и потери СССР во Второй Мировой войне, однако у них этого не получится, так как мир будет помнить о почти 30 млн человеческих жертвах, принесенных в борьбу с фашизмом, заявил Хиль во время открытия выставки в честь Дня Победы в Венесуэле.
Он отметил, что этот праздник должен отмечаться во всем мире, как День борьбы с фашизмом, чтобы продемонстрировать сопротивление идеологии, процветающей в Латинской Америке и в Европе.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посетил Венесуэлу с дипломатическим визитом, в рамках которого он встретился с Хилем и президентом страны Николасом Мадуро. Представители стран договорились об обеспечении независимости Венесуэлы от США с помощью России.