МИД Венесуэлы призвал отмечать День Победы во всем мире в знак борьбы с современным европейским фашизмом

США и страны Запада неоднократно пытались обесценить подвиг советских граждан и потери СССР во Второй Мировой войне, однако у них этого не получится, так как мир будет помнить о почти 30 млн человеческих жертвах, принесенных в борьбу с фашизмом, заявил Хиль во время открытия выставки в честь Дня Победы в Венесуэле.