Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Выставка посвященная Дню Победы открылась в Венесуэле

Политика
Выставка посвященная Дню Победы открылась в Венесуэле

Открытие выставки архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященной 78-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось в выставочном зале имени Сальвадора Альенде. Об этом сообщают «РИА Новости»

На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, сообщили в российском посольстве в Каракасе.

«На выставке представлены фотоматериалы о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, плакаты военных лет и мультимедийный контент с архивными видеокадрами», — рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

Глава МИД Венесуэлы от имени президента Николаса Мадуро и правительства поблагодарил народы бывшего СССР и России за жертвы, принесенные ради победы, которая стала достоянием всего человечества.

Ранее СМИ сообщили, что Русский дом открыл фотовыставку «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» на Шри-Ланке. Церемонию открытия посетили высокопоставленные чиновники.
америка Венесуэла венесуэла и россия россия и венесуэла мид венесуэлы день победы день победы над фашизмом день побьеды
Военкоры ФАН