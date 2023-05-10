Выставка посвященная Дню Победы открылась в Венесуэле

Открытие выставки архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященной 78-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялось в выставочном зале имени Сальвадора Альенде. Об этом сообщают «РИА Новости»
На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, сообщили в российском посольстве в Каракасе.
«На выставке представлены фотоматериалы о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, плакаты военных лет и мультимедийный контент с архивными видеокадрами», — рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
Глава МИД Венесуэлы от имени президента Николаса Мадуро и правительства поблагодарил народы бывшего СССР и России за жертвы, принесенные ради победы, которая стала достоянием всего человечества.
Ранее СМИ сообщили, что Русский дом открыл фотовыставку «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» на Шри-Ланке. Церемонию открытия посетили высокопоставленные чиновники.