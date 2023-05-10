Скончалась профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая

Искусствовед и профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась в Санкт Петербурге 9 мая. Об этом сообщил сайт 5-TV.
Музыковед долго боролась с болезнью. Она скончалась в возрасте 82 лет в своем собственном доме.
«Для нас Людмила Григорьевна была и останется притягательным образцом мудрости, чуткости, человеческого достоинства и доброты», - комментируют смерть Ковнацкой в научном журнале «Музыкальная академия».
Известно, что профессор была именитым ученым, выступала по всему миру со своими лекциями, писала книги, являлась корреспондентом Американского музыковедческого общества и даже была консультантом для Британского Энциклопедического Словаря.
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