Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Скончалась профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая

Общество
Скончалась профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая

Искусствовед и профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась в Санкт Петербурге 9 мая. Об этом сообщил сайт 5-TV.

Музыковед долго боролась с болезнью. Она скончалась в возрасте 82 лет в своем собственном доме.

«Для нас Людмила Григорьевна была и останется притягательным образцом мудрости, чуткости, человеческого достоинства и доброты», - комментируют смерть Ковнацкой в научном журнале «Музыкальная академия».

Известно, что профессор была именитым ученым, выступала по всему миру со своими лекциями, писала книги, являлась корреспондентом Американского музыковедческого общества и даже была консультантом для Британского Энциклопедического Словаря.

Ранее стало известно, что умер российский актер Виктор Шуляковский, ему было 77 лет.
смерть умер музыка профессор
Военкоры ФАН