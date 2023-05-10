Эксперты рассказали о простом методе для ускоренного засыпания

Для того, чтобы быстро заснуть нужно выполнить несколько пунктов. Во-первых, нужно избавиться от лишних мыслей и настроить организм на ночной режим. Для этого необходимо сделать медленный вдох на протяжении шести секунд, а затем столько же выдыхать. Это действие нужно повторять на протяжении нескольких минут. Во-вторых, нужно лечь, закрыть глаза и закатить зрачки наверх. Таким образом они окажутся в похожем состоянии, в котором находятся во время сна, информирует «Мослента».