Ученые неожиданно заявили о пользе компьютерных игр

Эксперты из издания MEN TODAY прочитали все доступные научные исследования, связанные с компьютерными играми и выяснили, что они не вредят здоровью, а наоборот, полезны.
Так, настоящим открытием стало то, что компьютерные игры не вредят вашему зрению, а наоборот, помогают в улучшении способностей мозга. Глаза опытных геймеров в полтора раза лучше улавливают контраст и различают цвета.
Развитие многозадачности также входит в список полезных эффектов от видеоигр. Смена окружения и игры не помешала геймерам преуспеть в ее прохождении.
Видеоигры официально помогают снимать напряжение, и даже эффективнее чем медитация или отказ от всех гаджетов. И правда, лучше устроить драку в зрелищном файтинге, чем нервно сидеть весь день.
Игры в компьютер помогают развивать визуальное восприятие. Один из главных приятных бонусов игры - это повышение вашего среднего уровня IQ.
Видеоигры обеспечивают нормальную социализацию. В 2015 году у 36% опрошенных мальчиков были друзья, обретенные в видеоигре.
Ранее психолог рассказал о пользе видеоигр при снятии стресса.